Lech Poznań potwierdził. Dokonał wielkiego transferu

14:15, 3. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości. Mistrzowie Polski sfinalizowali wielki transfer przed walką o Ligę Mistrzów. Luis Palma już definitywnie zasilił szeregi ekipy Nielsa Frederiksena.

Luis Palma (Lech Poznań - Wisła Płock)
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Luis Palma (Lech Poznań - Wisła Płock)

Lech Poznań sfinalizował hitowy ruch

O tym transferze mówiło się już od dłuższego czasu. Wydawało się, że Lech Poznań nie zdoła osiągnąć porozumienia ze szkockim gigantem i Luis Palma nie będzie kontynuował kariery w drużynie mistrzów Polski. Celtic odrzucał kolejne propozycje Kolejorza. Do walki o pozyskanie reprezentanta Hondurasu miała włączyć się nawet ekipa z La Liga.

Ostatecznie Poznaniacy postawili wszystko na jedną kartę i postanowili aktywować klauzulę odstępnego. Poinformowali o tym w oficjalnym komunikacie. – Uruchomiliśmy klauzulę wykupu Luisa Palmy ze szkockiego Celtic FC. Luis został zawodnikiem Kolejorza do 30 czerwca 2029 roku – czytamy w krótkiej wiadomości z Poznania.

Luis Palma w tym sezonie rozegrał łącznie 47 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował dziesięć asyst. Lech długo rozmawiał z klubem z Glasgow i liczył na porozumienie w kwestii niższej kwoty odstępnego. Celtic nie zamierzał akceptować propozycji mistrzów Polski i Poznaniacy pobili swój rekord transferowy, który do tej pory wynosił 2,3 miliona euro.

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