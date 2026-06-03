Lech Poznań potwierdził. Dokonał wielkiego transferu

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Luis Palma (Lech Poznań - Wisła Płock)

Lech Poznań sfinalizował hitowy ruch

O tym transferze mówiło się już od dłuższego czasu. Wydawało się, że Lech Poznań nie zdoła osiągnąć porozumienia ze szkockim gigantem i Luis Palma nie będzie kontynuował kariery w drużynie mistrzów Polski. Celtic odrzucał kolejne propozycje Kolejorza. Do walki o pozyskanie reprezentanta Hondurasu miała włączyć się nawet ekipa z La Liga.

Ostatecznie Poznaniacy postawili wszystko na jedną kartę i postanowili aktywować klauzulę odstępnego. Poinformowali o tym w oficjalnym komunikacie. – Uruchomiliśmy klauzulę wykupu Luisa Palmy ze szkockiego Celtic FC. Luis został zawodnikiem Kolejorza do 30 czerwca 2029 roku – czytamy w krótkiej wiadomości z Poznania.

Na tego newsa wszyscy czekaliście ⭐️ 😎



Uruchomiliśmy klauzulę wykupu Luisa Palmy ze szkockiego Celtic FC. Luis został zawodnikiem Kolejorza do 30 czerwca 2029 roku.#Palma2029 pic.twitter.com/PRbomY3VFE — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) June 3, 2026

Luis Palma w tym sezonie rozegrał łącznie 47 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował dziesięć asyst. Lech długo rozmawiał z klubem z Glasgow i liczył na porozumienie w kwestii niższej kwoty odstępnego. Celtic nie zamierzał akceptować propozycji mistrzów Polski i Poznaniacy pobili swój rekord transferowy, który do tej pory wynosił 2,3 miliona euro.