Franco Mastantuono odejdzie z Realu Madryt? Sensacyjny kierunek

saolab / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

River Plate chciałoby wypożyczyć Franco Mastantuono

Franco Mastantuono ma za sobą nieudany pierwszy sezon w barwach Realu Madryt. Królewscy zakończyli kampanię bez zdobycia żadnego trofeum, a młody Argentyńczyk nie zdołał na stałe wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. 18-letni skrzydłowy nie imponował również statystykami, przez co jego przyszłość na Santiago Bernabeu stanęła pod znakiem zapytania. Władze madryckiego klubu nadal wierzą jednak w potencjał utalentowanego zawodnika i nie zamierzają definitywnie się z nim rozstawać. Coraz bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się natomiast czasowe wypożyczenie.

Jak informuje stacja „ESPN”, jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Mastantuono jest River Plate, czyli jego były pracodawca. Działacze z Buenos Aires chętnie ponownie powitaliby swojego wychowanka w zespole i liczą na przekonanie Realu do takiego rozwiązania. Wszystko wskazuje jednak na to, że hiszpański gigant preferowałby wypożyczenie piłkarza do jednego z europejskich klubów, aby ten mógł kontynuować rozwój na Starym Kontynencie. Sytuację Argentyńczyka monitorują również AC Milan, Brighton & Hove Albion oraz Tottenham Hotspur.

Mastantuono, którego w ostatnich miesiącach nie omijały kontuzje, reprezentuje barwy Realu Madryt od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 45 milionów euro właśnie z River Plate. W argentyńskim klubie stawiał pierwsze piłkarskie kroki i zapracował na transfer do jednego z największych klubów świata. W minionym sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie młodego skrzydłowego na 45 milionów euro, co oznacza, że jego wartość rynkowa pozostaje na niezmienionym poziomie.