Real Madryt idzie na całość. Perez ruszył po następną gwiazdę

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Josko Gvardiol kolejnym celem Realu Madryt

Real Madryt w ostatnich dniach doszedł do porozumienia w sprawie transferów Ibrahimy Konate oraz Denzela Dumfriesa, o czym informują hiszpańskie media. Jeśli Florentino Perez ponownie wygra wybory na prezydenta klubu, co wydaje się jedynie formalnością, obaj zawodnicy mają wkrótce trafić na Santiago Bernabeu. To jednak nie koniec ambitnych planów Królewskich. Doświadczony działacz nie zamierza zwalniać tempa i już pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami, które pomogą drużynie wrócić na szczyt europejskiego futbolu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Alberto Pereiro, następnym celem transferowym Realu Madryt jest Josko Gvardiol. Jose Mourinho, który według doniesień wkrótce ma objąć stanowisko trenera drużyny Los Blancos, ma być wielkim zwolennikiem sprowadzenia reprezentanta Chorwacji.

24-letni stoper Manchesteru City z powodzeniem może występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy. Sam zawodnik również jest zainteresowany przeprowadzką do stolicy Hiszpanii. Choć jego sytuację monitoruje także FC Barcelona, większe szanse na pozyskanie piłkarza mają obecnie madrytczycy.

Gvardiol reprezentuje barwy ekipy Obywateli od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium z Lipska za około 90 milionów euro. Chorwacki obrońca szybko stał się jednym z filarów zespołu prowadzonego do niedawna przez Pepa Guardiolę. W zakończonym sezonie rozegrał 25 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. Zdaniem portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 70 milionów euro. Kontrakt stopera z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.