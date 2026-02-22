Zalewski wyróżnił się w Atalancie. Włosi piszą o idealnej asyście

Włoski Eurosport wybrał Nicolę Zalewskiego piłkarzem meczu
Nicola Zalewski dużo zyskał od momentu transferu z Interu Mediolan do Atalanty Bergamo. Choć na moment 24-latek wypadł z wyjściowej jedenastki, to gdy wrócił do składu, nie oddał w nim miejsca. Co więcej, reprezentant Polski stał się kluczowym zawodnikiem La Dei. Widać to było podczas ostatniego spotkania z Napoli w hicie 26. kolejki Serie A. Ekipa Raffaele Palladino wygrała (2:1).
Zalewski popisał się asystą bezpośrednio z rzutu rożnego. Był to kluczowy moment meczu, ponieważ pozwolił gospodarzom wyrównać wynik (1:1). Na koniec bramkę zdobył Lazar Samardzić, co przesądziło o końcowym rezultacie. Włoskie media podsumowując spotkanie, wyróżnili Zalewskiego. Eurosport wybrał go nawet najlepszym piłkarzem meczu, pisząc o idealnej asyście.
– Jeden z najlepszych w Atalancie. Między liniami wprowadza obronę rywali w poważny kłopty – ocenia Calciomercato.
– Ma przebłyski, ale w pierwszej połowie niewiele z tego wynika. Po przerwie to już inna historia. Wszystkie akcje przechodziły przez niego – napisał serwis TuttoMercatoWEB.
– Rozegrał kapitalne, równe spotkanie. Był dynamiczny i dał jakość. Dograł idealną asystę przy golu Pasalicia. Wpędzał obronę Napoli w spore kłopty – chwalił Zalewskiego włoski Eurosport, który wybrał go piłkarzem meczu.