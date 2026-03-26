Napoli niepewne przyszłości De Bruyne. Wszystko zależy od jednego

Napoli może stracić Kevina De Bruyne już po jednym sezonie spędzonym w klubie. Według Sky Sport przyszłość Belga zależy przede wszystkim od jego stanu zdrowia.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne może odejść z Napoli przez problemy zdrowotne

Napoli sprowadziło Kevina De Bruyne jako jeden z największych hitów sezonu. Belg miał pokazać że mimo wieku nadal potrafi decydować o losach spotkań. Klub nie ma wątpliwości co do jego jakości lecz coraz większym problemem pozostaje jego dyspozycja fizyczna.

Pomocnik doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda pod koniec października. Uraz wykluczył go z gry na kilka miesięcy i znacząco wpłynął na jego sezon. Do rywalizacji wrócił dopiero na początku marca kiedy pojawił się na murawie w meczu z Torino. W ostatniej kolejce przeciwko Cagliari zagrał już pełne spotkanie.

Według Sky Sport najbliższe tygodnie będą kluczowe dla jego dalszej przyszłości. Sztab medyczny oraz Antonio Conte uważnie obserwują jego organizm. Po zakończeniu sezonu klub wspólnie z zawodnikiem zdecyduje czy kontynuować współpracę.

De Bruyne od początku miał także inne możliwości wyboru. Odrzucił oferty z mniej wymagających lig ponieważ chciał nadal rywalizować na najwyższym poziomie. Teraz jednak scenariusz jego odejścia ponownie staje się realny.

Zainteresowanie wykazują kluby z Arabii Saudyjskiej oraz MLS. To może być dla niego ostatnia duża umowa w karierze. Na razie Belg koncentruje się wyłącznie na końcówce sezonu i walce o odrobienie strat do Interu.

Zobacz również: Wisła Kraków ogłosiła ceny biletów na sparing. Kibice nie dowierzają

