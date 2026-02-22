Idealne dośrodkowanie Zalewskiego! Atalanta górą w hicie Serie A [WIDEO]

Nicola Zalewski miał swój udział w zwycięskim meczu Atalanta - Napoli. Reprezentant Polski asystował przy bramce wyrównującej. La Dea pokonała Napoli w hicie Serie A (2:1).

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta wygrywa z Napoli. Zalewski asystuje z rzutu rożnego

Wydarzeniem weekendu w Serie A było niedzielne spotkanie Atalanta – Napoli. W hicie 26. kolejki kibice mogli oglądać w akcji reprezentanta Polski. Nicola Zalewski ponownie pojawił się w wyjściowej jedenastce i udowodnił, że jest ważną częścią składu. 24-latek miał duży udział w końcowym zwycięstwie. La Dea pokonała obrońców tytułu przed własną publicznością (2:1).

Mecz lepiej rozpoczęli przyjezdni, bo już w 18. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą bramki zdobytej przez Sama Beukemę. Atalanta odpowiedziała dopiero po przerwie. W 61. minucie Nicola Zalewski dośrodkował idealną piłkę z rzutu rożnego, a strzałem głową piłkę w siatce umieścił Mario Pasalić. Dla polskiego piłkarza była to już szósta asysta we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2025/2026.

Nicola Zalewski idealnie dorzucił z rzutu rożnego 🎯, Atalanta BC doprowadza do remisu w starciu z SSC Napoli! ⚽🔥 #włoskarobota pic.twitter.com/39BNs0XEOS — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 22, 2026

Druga połowa wyglądała zdecydowanie lepiej w wykonaniu Atalanty. Zalewski i spółka nie zadowolili się remisem, dążąc do zdobycia kompletu punktów. To im się udało, ponieważ w 81. minucie gola na wagę zwycięstwa zdobył Lazar Samardzić.

Zalewski udowodnił w starciu z Napoli, że jest w dobrej formie. La Dea sprowadziła go latem z Interu Mediolan za ok. 17 milionów euro. Dla drużyny z Bergamo wystąpił w 27 meczach, w których zdobył 2 gole i zanotował 6 asyst.

Atalanta 2:1 Napoli (61′ Pasalić, 81′ Samardzić – 18′ Beukema)