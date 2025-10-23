Zalewski wrócił po kontuzji! Tak podsumowały go włoskie media

Nicola Zalewski po miesięcznej przerwie ze względu na uraz wrócił do gry. Reprezentant Polski pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu Atalanta - Slavia Praga. Włoskie media pozytywnie oceniły jego występ.

Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski pozytywnie oceniony! Dobry występ po kontuzji

Atalanta Bergamo w środę wieczorem delikatnie rozczarowała swoich kibiców. Wszystko przez to, że w meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów ze Slavią Praga razili nieskutecznością. Tym samym starcie z czeską drużyną zakończyło się bezbramkowym remisem i podziałem punktów. Dobra informacja dla fanów La Dei to powrót Nicoli Zalewskiego. Co więcej, wracający po kontuzji Polak spisał się bardzo dobrze.

Zalewski pojawił się na boisku na początku drugiej połowy, zastępując Lorenzo Bernasconiego. 23-latek był jedną z wyróżniających się postaci. Zaliczył 39 kontaktów z piłką, wygrał 3 z 6 pojedynków o piłkę, a także połowę dryblingów. Do tego zaliczył jedno kluczowe podanie i celnie posyłał długie zagrania oraz wykonał 75% celnych podań. W 81. minucie mógł zaliczyć asystę, lecz po jego dośrodkowanie idealną okazję do zdobycia gola zmarnował Gianluca Scamacca. Włoskie media mimo to oceniły Zalewskiego pozytywnie.

– Mało regularny, ale skuteczny w odpowiednich momentach. Jego najlepsze zagranie miało miejsce w 81. minucie, kiedy przebił się i posłał w pole karne idealne podanie, którego Scamacca nie potrafił wykorzystać – napisał portal Tuttomarcetoweb.

– Zasługuje na uznanie za kilka świetnych interwencji. Posłał piłkę idealnie na głowę Scamacci, dając mu szansę na zdobycie gola, ale napastnik ją zmarnował – ocenił włoskie Eurosport.

– Dobre wejście. Posłał dośrodkowanie do Scamacci, który je zmarnował – napisał serwis Calciomercato.

– Ostrożny na początku, potem coraz lepszy. Od początku drugiej połowy gra po lewej stronie, wracając po kontuzji odniesionej w Turynie. Zaczyna nieśmiało, ale z czasem się rozkręca dzięki kilku indywidualnym wejściom do środka. To on posyła z lewej strony dośrodkowanie, które Scamacca głową posyła nad poprzeczką – podsumował portal BergamoCorriere.it