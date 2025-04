Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski wpłynął na wynik meczu Interu z Milanem

Inter Mediolan i AC Milan to jedna z dwóch par półfinałowych Pucharu Włoch. W środę wieczorem na San Siro odbyło się pierwsze spotkanie dwumeczu, którego stawką jest miejsce w finale. Simone Inzaghi w porównaniu do Sergio Conceicao zdecydował się na spore roszady, wystawiając do gry większość zawodników rezerwowych. Starcie po dziewięćdziesięciu minutach zakończyło się remisem (1:1).

W kadrze meczowej z reprezentantów Polski znalazł się tylko Nicola Zalewski. Wahadłowy rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się w 59. minucie, zastępując Carlosa Augusto. 22-latek dał bardzo dobrą zmianę, pobudzając Inter do lepszej gry. Co więcej, miał nawet szanse zdobyć bramkę, lecz jak ocenił Eurosport.it zabrakło mu instynktu killera w polu karnym.

Zobacz wideo: Nicola Zalewski ważny dla Interu

– Dobrze wszedł w mecz. Omal nie wykorzystał błędu Thiawa, ale zabrakło mu instynktu killera w polu karnym – pisał portal Eurosport.it.

– Wchodzi, by dodać dynamiki na lewej flance, gdzie potrzeba nieco nieprzewidywalności – i w taki czy inny sposób mu się to udaje. To nie przypadek, że zapoczątkowuje akcję bramkową na wagę remisu. Nigdy nie rezygnuje z pojedynków jeden na jednego. Bardzo pozytywny wpływ na grę, podobnie jak w debiutanckich derbach – ocenia portal Internews.it

– Wprowadził zamieszanie i był zdecydowany. Widocznie bardzo lubi derby, a przeciwko Milanowi czuje się swobodnie. Efektowny i miał wpływ na grę – napisał serwis fcinter1908.it.

Zalewski po transferze do “Il Biscione” wystąpił jak dotąd w 5 meczach, w których zanotował jedną asystę. Pod koniec lutego doznał kontuzji łydki, która wykluczyła go z gry na nieco ponad trzy tygodnie. Wypożyczenie do Interu kończy się w czerwcu tego roku.