Zalewski na minus, Piotrowski i Buksa na plus. Polski mecz w Serie A

Udinese pokonało Atalantę (1:0) w 10. kolejce Serie A. W meczu wystąpiło trzech reprezentantów Polski: Nicola Zalewski, Jakub Piotrowski i Adam Buksa. TuttomercatoWeb ocenił występ Polaków.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo i Nicola Zalewski

Zalewski, Buksa i Piotrowski w meczu Udinese – Atalanta

Atalanta przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa z rzędu do sześciu. W sobotę (1 listopada) podopieczni Ivana Juricia przegrali z Udinese (0:1). Jedynego gola w 40. minucie zdobył Nicolo Zaniolo, któremu przy bramce asystował Hassane Kamara. Spotkanie 10. kolejki Serie A było szczególnie interesujące dla polskich kibiców, ponieważ na boisku mogliśmy oglądać aż trzech reprezentantów Polski.

W wyjściowym składzie La Dei znalazł się Nicola Zalewski. Występ wahadłowego pozostawiał jednak wiele do życzenia. Serwis TuttomercatoWEB stwierdził, że 22-latek popełniał błędy niemal w każdej podejmowanej decyzji.

Zdecydowanie lepiej zaprezentował się duet z Udinese, czyli Adam Buksa i Jakub Piotrowski. Napastnik spędził na boisku 86 minut, wygrywając większość pojedynków z Isakiem Hienem. Natomiast pomocnik pojawił się na murawie po wejściu z ławki w 69. minucie. Zdaniem włoskich mediów dał dobrą zmianę, a nawet mógł mieć wpływ na podwyższenie wyniku meczu.

Jakub Piotrowski (6/10):

– Dobra zmiana. Ma świetne liczby w utrzymaniu piłki i podjął ryzyko, po którym mógł paść gol po stałym fragmencie.

Adam Buksa (6/10):

– Grając plecami do bramki, potrafi obejść Hiena. W fazie bez piłki cofa się poniżej linii piłki.

Nicola Zalewski (5/10):

– Wychodzi na boisko w drugiej połowie, po tym jak przez pierwszą część drzemał. Błędnie wybiera każdą decyzję.