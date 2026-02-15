Wielki wyczyn Zielińskiego! Symboliczna bramka z Juventusem

Piotr Zieliński zapewnił zwycięstwo Interowi Mediolan w starciu z Juventusem. Jego gol ma także wymiar symboliczny - dzięki niemu stał się najskuteczniejszym Polakiem w historii Serie A.

Zieliński dokonał wielkiej rzeczy. Zrównał się z Milikiem

Piotr Zieliński w tym sezonie wyrósł na lidera Interu Mediolan. Od tygodni prezentuje się znakomicie, a do dobrej gry w drugiej linii dołożył też skuteczność pod bramką rywala. W sobotni wieczór rozstrzygnął hitową rywalizację z Juventusem, zdobywając zwycięską bramkę w samej końcówce spotkania. Polak zdecydował się na strzał zza pola karnego – cała akcja była fantastyczna, łącznie z przyjęciem, którym automatycznie ustawił sobie piłkę do uderzenia.

Dzięki temu Inter przedłużył serię kolejnych zwycięstw w Serie A do sześciu. Zieliński może czuć się w Mediolanie prawdziwym bohaterem. Jego forma eksplodowała już w grudniu, gdy wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie na stałe.

Bramka z Juventusem nie tylko zapewniła jego drużynie trzy punkty. Miała znaczenie symboliczne również dla samego Zielińskiego, który został najskuteczniejszym Polakiem w historii Serie A. Ma na koncie 49 goli – tyle samo, co Arkadiusz Milik.

Obaj zawodnicy cieszą się sporą przewagą nad trzecim Krzysztofem Piątkiem (33 bramki). Biorąc pod uwagę trudną sytuację Milika oraz jego nawracające problemy zdrowotne, Zieliński może wkrótce stać się samodzielnym liderem tej klasyfikacji. Zwłaszcza, że z każdym kolejnym tygodniem tylko zyskuje na pewności siebie.

Zdecydowana większość tego dorobku to gole zdobyte jeszcze w barwach Napoli – aż 37. Pięć trafień zanotował natomiast dla Empoli.