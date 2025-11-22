Wielka bitwa o Mediolan. To oni zdecydują, kto wygra hit Serie A

Derby della Madonnina zapowiadają się jak wielka bitwę w środku pola. O losach starcia mogą zadecydować dwa kluczowe duety: Barella kontra Rabiot oraz Calhanoglu kontra Modrić – serce i mózg obu drużyn, twierdzi "Calciomercato".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: San Siro Stadium

Derby Mediolanu rozstrzygną się w środku pola

Barella kontra Rabiot to zestawienie siły, dynamiki i nieprzewidywalności. Włoski pomocnik ma już 500 meczów w karierze i od lat jest jednym z filarów Interu. Francuz, który dopiero wraca po kontuzji, odzyskał blask pod okiem Allegriego, a w Milanie ma być liderem środka pola. Barella wchodzi w derby po bolesnej porażce z Norwegią w eliminacjach do mistrzostw świata, Rabiot po miesiącu przerwy. Obaj przychodzą więc z ciężarem, który może ich albo przygnieść, albo nakręcić.

Drugim wielkim starciem będzie Calhanoglu kontra Modrić. Turek od lat decyduje o tempie i jakości gry, najpierw jako lider Milanu, później jako reżyser Interu. Teraz naprzeciw niego stanie Modrić, mistrz kontroli i najczystszej piłkarskiej elegancji, który w wieku 41 lat rozegra swoje pierwsze derby Mediolanu. To zderzenie dwóch umysłów, dwóch wizji futbolu i dwóch piłkarzy, którzy sprawiają, że ich drużyny oddychają na boisku.

W sezonie, w którym to pomocnicy częściej niż napastnicy decydują o wynikach, Inter i Milan wystawią w środku pola czterech zawodników, jakich chciałaby mieć większość topowych drużyn. Barella i Rabiot mogą ustawić intensywność i rytm meczu, Calhanoglu i Modrić przejąć nad nim intelektualną kontrolę.

Zarówno Milan, jak i Inter mają gwiazdy w ataku, ale tym razem to nie one mogą być decydujące. Losy meczu najprawdopodobniej rozstrzygną się w tych dwóch pojedynkach, tam, gdzie piłka krąży najczęściej i gdzie presja jest największa.

