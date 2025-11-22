Chivu zabrał głos przed derbami. Wiadomo, co z Thuramem

Inter szykuje się do derbów z Milanem, a Cristian Chivu podkreśla, że drużynie potrzebny jest spokój. Trener zapewnił, że Marcus Thuram jest gotowy do gry i drużyna zachowa własną tożsamość.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Thuram może zagrać przeciwko Milanowi

Inter podchodzi do derbów z Milanem bez zbędnego napięcia. Cristian Chivu jasno zaznacza, że nie zamierza zmieniać filozofii gry tylko dlatego, że zbliża się wyjątkowe spotkanie. Trener tłumaczy, że derby mają ogromny ładunek emocjonalny, ale dla zespołu muszą pozostać meczem, który wymaga przede wszystkim koncentracji. – Derby są inne, bo ogląda je cały świat, ale to wciąż spotkanie, które zaczyna się od zera i wymaga właściwego nastawienia – podkreślił.

Inter zna swoją sytuację w tabeli, ale nie ulega presji. Chivu zwrócił uwagę, że trzy punkty są ważne niezależnie od rywala. – Tabela jest płaska i wszystko może się zmienić, a my zrobimy wszystko, by wygrać – ocenił trener. Nie zamierza jednak budować narracji o przełomowym momencie czy presji wyniku, stawiając raczej na powtarzalność i stabilność zachowań drużyny.

Jednym z kluczowych pytań dotyczyło sposobu gry Milanu, który często występuje bez klasycznej dziewiątki. Chivu od razu uciął temat dostosowywania się na siłę. – To nie oznacza, że trzeba burzyć swoje plany. W takich meczach trzeba czasem dodać coś więcej, ale nie wolno stracić własnej tożsamości – wyjaśnił. Zwrócił też uwagę na doświadczenie i inteligencję swoich zawodników, którzy potrafią reagować na różne scenariusze spotkania.

Ważną informacją dla kibiców Interu jest gotowość Marcusa Thurama. Trener potwierdził, że napastnik wrócił do pełni formy. – On jest gotowy, nie opuścił żadnego treningu i dobrze mu zrobiła przerwa reprezentacyjna – powiedział Chivu. To pozytywny sygnał, bo Thuram od początku sezonu pełni kluczową rolę w ofensywie.

