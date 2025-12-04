Vlahović podjął trudną decyzję dotyczącą przyszłości

Dusan Vlahović zdecydował się na operację po ciężkiej kontuzji odniesionej w meczu z Cagliari. Według Sky Sport zabieg odbędzie się w najbliższym czasie, w porozumieniu ze sztabem medycznym Juventusu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus traci Vlahovicia na kilka miesięcy

Dusan Vlahović nie uniknie zabiegu chirurgicznego po urazie, którego doznał w spotkaniu z Cagliari. Napastnik Juventusu padł na murawę około trzydziestej minuty meczu, gdy próbował uderzyć piłkę z powietrza lewą nogą. Od razu chwycił się za udo i poprosił o zmianę. Boisko opuszczał ze łzami w oczach, co od razu sugerowało, że kontuzja jest poważna.

Badania potwierdziły te obawy. U zawodnika stwierdzono uszkodzenie o wysokim stopniu w obrębie połączenia mięśniowo ścięgnistego przywodziciela długiego lewej nogi. To jeden z najtrudniejszych rodzajów urazów dla piłkarza, zwłaszcza napastnika, który opiera swoją grę na dynamice i sile w biodrach.

Jak informuje Sky Sport, Vlahović nie ma już wątpliwości. Wybrał operację, aby definitywnie uporać się z problemem. Zabieg odbędzie się w Londynie, a zawodnik zostanie zoperowany czwartego grudnia. Juventus liczy, że to pozwoli uniknąć kolejnych nawrotów urazu w przyszłości.

Czas powrotu do gry pozostaje długi. Nawet przy udanej operacji przerwa ma wynieść około czterech miesięcy. W najlepszym scenariuszu może się skrócić do trzech, ale klub podkreśla, że nie będzie przyspieszać rehabilitacji.

To jednak nie koniec problemów zdrowotnych w Juventusie. Zabieg czeka również Federico Gattiego. Obrońca doznał uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej podczas meczu z Udinese w Pucharze Włoch i również musi poddać się operacji.

