VAR głośno krytykowany w Serie A. Mocne słowa po meczu Napoli

13:07, 23. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Napoli przegrało 1:2 z Atalantą, lecz po meczu więcej mówi się o decyzjach sędziego niż o samym wyniku. Włoskie media opisują frustrację klubu i stanowczy wpis Nikity Continiego, który uderzył w VAR.

Daniele Chiffi
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniele Chiffi

Kontrowersje VAR w meczu Atalanta Napoli i ostra reakcja Continiego

Napoli było wyraźnie rozgoryczone po porażce w Bergamo z Atalnatą. Partenopei najpierw stracili rzut karny po analizie VAR w pierwszej połowie. Sędzia Daniele Chiffi zmienił decyzję po obejrzeniu sytuacji na monitorze. W drugiej części spotkania nie uznał również bramki gości, uznając, że Rasmus Hojlund faulował Isaka Hiena w akcji poprzedzającej gola.

Po końcowym gwizdku do mediów wyszedł dyrektor sportowy Giovanni Manna. Działacz Napoli nie ukrywał niezadowolenia z pracy arbitra i sposobu interpretacji przepisów. Emocje wyraził także trzeci bramkarz zespołu Nikita Contini, który opublikował wymowny komentarz w mediach społecznościowych.

– Nocna myśl. Jak piękna była prawdziwa piłka nożna. Prawdziwe starcia, prawdziwe uderzenia, obelgi, prawdziwe wślizgi, prawdziwe sędziowanie i kibice, którzy mogli podróżować wszędzie. Lista jest długa. Mógłbym wymieniać dalej. Dzisiejsza piłka nożna to farsa. Piłka to poważna sprawa, w przeciwnym razie możemy zająć się tańcem – napisał Contini.

Sytuację dodatkowo podgrzewa fakt, że kibice Napoli nie mogli pojawić się na stadionie w Bergamo. Obowiązuje ich zakaz wyjazdowy do końca sezonu po wcześniejszych incydentach. Porażka sprawiła, że Napoli zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 50 punktów. Tyle samo ma Roma, a cztery mniej ma Juventus.

