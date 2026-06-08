Słynny Belg zawiesił buty na kołku. Wygrał Ligę Mistrzów z Liverpoolem

Divock Origi zakończył karierę piłkarską w wieku zaledwie 31 lat. Belgijski napastnik w swoim CV posiada między innymi Liverpool oraz AC Milan.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Divock Origi

Oficjalnie: Divock Origi zakończył karierę piłkarską

Divock Origi poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu piłkarskiej kariery. 31-letni napastnik, który nie może zaliczyć ostatnich sezonów do szczególnie udanych, postanowił zawiesić buty na kołku i zamknąć ważny rozdział swojego życia. Belgijski snajper przez lata występował na najwyższym poziomie, zdobywając cenne trofea oraz zapisując się w pamięci kibiców dzięki kilku niezwykle ważnym golom.

– Osiągnąłem swoje cele, spełniłem moje marzenia z dzieciństwa, grałem na największych stadionach i zdobyłem najważniejsze trofea. Jestem wdzięczny Bogu za to wszystko. Dziękuję moim fanom, klubom, kolegom z drużyny oraz mojej rodzinie – napisał 32-krotny reprezentant Belgii we wpisie, za pomocą którego ogłosił zakończenie przygody z futbolem. Słowa zawodnika szybko spotkały się z licznymi reakcjami ze strony kibiców oraz byłych kolegów z boiska.

Mierzący 189 centymetrów napastnik w latach 2022-2026 był związany z Milanem, choć w ostatnich miesiącach większość czasu spędzał na treningach z rezerwami włoskiego klubu. Najlepszy okres swojej kariery przeżył jednak w Liverpoolu, dla którego rozegrał 175 spotkań, zdobył 41 bramek i zanotował 17 asyst. Origi występował także w Wolfsburgu, LOSC Lille oraz Nottingham Forest. W swojej bogatej gablocie posiada między innymi trofeum Ligi Mistrzów oraz mistrzostwo Premier League.