Nicolo Barella łączony z sensacyjnym transferem. Rozpoczęto negocjacje

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Galatasaray Stambuł poluje na Nicolo Barellę

Galatasaray Stambuł sięgnęło po mistrzostwo Turcji już cztery razy z rzędu, potwierdzając swoją dominację na krajowym podwórku. Gigant znad Bosforu nie zamierza jednak zwalniać tempa i już planuje kolejne wzmocnienia składu przed letnim okienkiem transferowym. W zespole Lwów występują na co dzień takie gwiazdy jak Davinson Sanchez, Ilkay Gundogan, Leroy Sane, Mauro Icardi czy Victor Osimhen, co pokazuje skalę ambicji klubu mającego siedzibę na Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park.

Jak podaje turecka gazeta „Sabah”, następnym głośnym transferem Galatasaray może okazać się Nicolo Barella. Według doniesień rozmowy w sprawie potencjalnej transakcji już się rozpoczęły, choć negocjacje z Interem Mediolan z pewnością nie będą łatwe. Mimo to władze potentata ze Stambułu planują podjąć próbę sprowadzenia 70-krotnego reprezentanta Włoch, licząc, że zawodnika mogą przekonać zarówno ambicje sportowe, jak i bardzo wysokie zarobki oferowane przez turecki klub.

Barella od lipca 2019 roku z powodzeniem reprezentuje barwy wyżej wspomnianego Interu. Na Stadio Giuseppe Meazza trafił z Cagliari Calcio. Początkowo grał tam na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za około 45 milionów euro. Włoski gwiazdor w koszulce ekipy Nerazzurrich rozegrał dotąd 335 spotkań, zdobył 28 bramek i zanotował 69 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje mediolańczykom silną pozycję w ewentualnych negocjacjach.