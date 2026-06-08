Real Madryt szykuje komunikaty. Kontrakty z gwiazdami podpisane

Konate i Dumfries trafią na Santiago Bernabeu
Florentino Perez wygrał niedzielne wybory i pozostanie prezydentem Realu Madryt do 2030 roku. W ostatnich dniach prowadził bardzo intensywną kampanię, gwarantując wzmocnienia składu w przypadku swojego zwycięstwa. Doświadczony działacz przekonywał, że nowym trenerem giganta będzie Jose Mourinho, a do drużyny dołączą Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries.
Jego słowa będą miały oczywiście odzwierciedlenie w rzeczywistości. Po triumfie Pereza kontrakty z klubem mieli podpisać wspomniani wcześniej zawodnicy. Konate opuszcza Liverpool w ramach transferu bezgotówkowego, natomiast Inter Mediolan na Dumfriesie zarobi 20 milionów euro – Real postanowił aktywować klauzulę wykupu. Wkrótce powinny pojawić się oficjalne komunikaty, potwierdzające te ruchy.
Na tym nie koniec. Fabrizio Romano informuje również, że na Santiago Bernabeu pozostanie Antonio Rudiger. On również zdążył już przedłużyć swoją umowę, natomiast klub zwlekał z oficjalnym potwierdzeniem.
Wydaje się, że Real na tym nie poprzestanie i będzie walczył o kolejne gwiazdy. Po dwóch nieudanych sezonach klub zamierza teraz skutecznie powalczyć o trofea. Z transferem do hiszpańskiego giganta nieustannie łączeni są tacy piłkarze, jak Michael Olise, Vitinha, Rodri, Joao Neves czy Rafael Leao, a ostatnio też Julian Alvarez.