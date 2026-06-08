Real Madryt szykuje komunikaty. Kontrakty z gwiazdami podpisane

Real Madryt szykuje trzy ważne komunikaty. Po zwycięstwie Florentino Pereza w wyborach kontrakty z klubem podpisali Ibrahima Konate i Denzel Dumfries. Na Santiago Bernabeu zostaje też Antonio Rudiger - informuje Fabrizio Romano.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Konate i Dumfries trafią na Santiago Bernabeu

Florentino Perez wygrał niedzielne wybory i pozostanie prezydentem Realu Madryt do 2030 roku. W ostatnich dniach prowadził bardzo intensywną kampanię, gwarantując wzmocnienia składu w przypadku swojego zwycięstwa. Doświadczony działacz przekonywał, że nowym trenerem giganta będzie Jose Mourinho, a do drużyny dołączą Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries.

Jego słowa będą miały oczywiście odzwierciedlenie w rzeczywistości. Po triumfie Pereza kontrakty z klubem mieli podpisać wspomniani wcześniej zawodnicy. Konate opuszcza Liverpool w ramach transferu bezgotówkowego, natomiast Inter Mediolan na Dumfriesie zarobi 20 milionów euro – Real postanowił aktywować klauzulę wykupu. Wkrótce powinny pojawić się oficjalne komunikaty, potwierdzające te ruchy.

Na tym nie koniec. Fabrizio Romano informuje również, że na Santiago Bernabeu pozostanie Antonio Rudiger. On również zdążył już przedłużyć swoją umowę, natomiast klub zwlekał z oficjalnym potwierdzeniem.

🚨 Ibrahima Konaté and Denzel Dumfries both signed their Real Madrid contracts last week in order to allow Florentino statement.



Official Real Madrid statement to follow next. pic.twitter.com/k6Wdx0B2RZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Wydaje się, że Real na tym nie poprzestanie i będzie walczył o kolejne gwiazdy. Po dwóch nieudanych sezonach klub zamierza teraz skutecznie powalczyć o trofea. Z transferem do hiszpańskiego giganta nieustannie łączeni są tacy piłkarze, jak Michael Olise, Vitinha, Rodri, Joao Neves czy Rafael Leao, a ostatnio też Julian Alvarez.