Kadra Iranu na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Iran na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Amira Ghalenoeiego, listę powołanych oraz terminarz meczów Iranu w grupie G.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Mehdi Taremi (Iran - Syria)

Kadra Iranu na mundial 2026

Reprezentacja Iranu poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Amir Ghalenoei wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Alireza Beiranvand (Tractor FC), Seyed Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Obrońcy: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad FC), Ramin Rezaeian (Foolad FC)

Pomocnicy: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba FC), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (FC Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor FC), Aria Yousefi (Sepahan)

Napastnicy: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Mehdi Taremi (Olympiakos), Shahriar Moghanlou (Kalba FC)

Selekcjoner: Amir Ghalenoei

Z kim gra Iran w grupie MŚ 2026?

Irańczycy rywalizują w grupie G. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Nową Zelandią. Drugim przeciwnikiem będzie Belgia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Egiptem.

Terminarz reprezentacji Iranu w grupie G:

16 czerwca 2026, godz. 03:00 – Iran – Nowa Zelandia (Inglewood/Los Angeles),

21 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia – Iran (Inglewood/Los Angeles),

27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Egipt – Iran (Seattle)

Drużyna prowadzona przez Amira Ghalenoeiego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Nową Zelandią i Belgią obędą się w Inglewood/Los Angeles, a spotkanie z Egiptem zostanie rozegrane w Seattle.