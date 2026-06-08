Kadra Iranu na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Iranu na mundial 2026
Reprezentacja Iranu poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Amir Ghalenoei wybrał 26 zawodników.
Bramkarze: Alireza Beiranvand (Tractor FC), Seyed Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)
Obrońcy: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad FC), Ramin Rezaeian (Foolad FC)
Pomocnicy: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba FC), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (FC Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor FC), Aria Yousefi (Sepahan)
Napastnicy: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Mehdi Taremi (Olympiakos), Shahriar Moghanlou (Kalba FC)
Selekcjoner: Amir Ghalenoei
Z kim gra Iran w grupie MŚ 2026?
Irańczycy rywalizują w grupie G. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Nową Zelandią. Drugim przeciwnikiem będzie Belgia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Egiptem.
Terminarz reprezentacji Iranu w grupie G:
- 16 czerwca 2026, godz. 03:00 – Iran – Nowa Zelandia (Inglewood/Los Angeles),
- 21 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia – Iran (Inglewood/Los Angeles),
- 27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Egipt – Iran (Seattle)
Drużyna prowadzona przez Amira Ghalenoeiego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Nową Zelandią i Belgią obędą się w Inglewood/Los Angeles, a spotkanie z Egiptem zostanie rozegrane w Seattle.