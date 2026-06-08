Kadra Belgii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Belgii na mundial 2026
Reprezentacja Belgii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 15 maja. Selekcjoner Rudi Garcia wybrał 26 zawodników.
Bramkarze: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Man Utd), Mike Penders (Racing Strasbourg)
Obrońcy: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Pomocnicy: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Napastnicy: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Man City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
Selekcjoner: Rudi Garcia
Z kim gra Belgia w grupie MŚ 2026?
Belgowie rywalizują w grupie G. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Egiptem. Drugim przeciwnikiem będzie Iran, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Nową Zelandią.
Terminarz reprezentacji Belgii w grupie G:
- 15 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia – Egipt (Seattle),
- 21 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia – Iran (Inglewood/Los Angeles),
- 27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Nowa Zelandia – Belgia (Vancouver)
Drużyna prowadzona przez Rudiego Garcię będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Egiptem obędzie się w Seattle, spotkanie z Iranem zostanie rozegrane w Inglewood/Los Angeles, natomiast starcie z Nową Zelandią zaplanowano w Vancouver.