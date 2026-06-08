Kadra Belgii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Belgii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Rudiego Garcię, listę powołanych oraz terminarz meczów Belgii w grupie G.

René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku (Belgia - Tunezja)

Kadra Belgii na mundial 2026

Reprezentacja Belgii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 15 maja. Selekcjoner Rudi Garcia wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Man Utd), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Obrońcy: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club ⁠Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), ​Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Pomocnicy: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston ​Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Napastnicy: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Man City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis ‌Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Selekcjoner: Rudi Garcia

Z kim gra Belgia w grupie MŚ 2026?

Belgowie rywalizują w grupie G. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Egiptem. Drugim przeciwnikiem będzie Iran, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Nową Zelandią.

Terminarz reprezentacji Belgii w grupie G:

15 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia – Egipt (Seattle),

21 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia – Iran (Inglewood/Los Angeles),

27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Nowa Zelandia – Belgia (Vancouver)

Drużyna prowadzona przez Rudiego Garcię będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Egiptem obędzie się w Seattle, spotkanie z Iranem zostanie rozegrane w Inglewood/Los Angeles, natomiast starcie z Nową Zelandią zaplanowano w Vancouver.