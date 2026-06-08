Francja i Holandia rozegrały ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata 2026. Obie drużyny zgodnie wygrały swoje mecze. Hat-trickiem popisał się Michael Olise, a dubletem Cody Gakpo.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Francja - Irlandia Północna

Francja i Holandia ze zwycięstwami przed startem mundialu

Reprezentacja Francji przed startem Mistrzostw Świata 2026 zaplanowała dwa starcia towarzyskie. W pierwszym pojedynku Trójkolorowi zmierzyli się z Wybrzeżem Kości Słoniowej i zanotowali zaskakująca porażkę. Natomiast drugim rywalem Les Bleus była Irlandia Północna.

Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Michael Olise. Gwiazdor ekipy Didiera Deschampsa trafił do siatki w 43., 49. i 75. minucie. Rywale odpowiedzieli tylko raz – w 64. minucie Patrick Kelly zaskoczył Mike’a Maignana.

Francja – Irlandia Północna 3:1 (1:0)

Olise 43′, 49′, 75′ – Kelly 65′

Holandia również rozegrała dwa sparingi przed mundialem. W Rotterdamie Oranje nie poradzili sobie z Algierią, która wygrała 1:0 po golu Anisa Hadja Moussy. Natomiast na Icahn Stadium w Nowym Jorku drużyna Ronalda Koemana pokonała Uzbekistan, innego finalistę MŚ 2026.

Do zwycięstwa poprowadził ją Cody Gakpo, który dwukrotnie nie pomylił się z 11. metra. W drugiej minucie doliczonego czasu gry zespół Fabio Cannavaro doprowadził do remisu po golu Igora Siergiejewa, ale sześć minut później napastnik Liverpoolu po raz drugi wykorzystał rzut karny.

Holandia – Uzbekistan 2:1 (1:0)

Gakpo 32′, 90+8′ – Siergiejew 90+2′