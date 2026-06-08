Chelsea ma chrapkę na sprowadzenie napastnika Interu Mediolan

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Francesco Pio Esposito wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea ma za sobą bardzo przeciętny sezon, co poskutkowało zmianą na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem zespołu The Blues został Xabi Alonso, który rozpoczął już przebudowę kadry przed kolejnymi rozgrywkami. Hiszpański menedżer planuje zarówno kilka transferów przychodzących, jak i odejść z drużyny. W związku z prawdopodobnym rozstaniem z Liamem Delapem oraz Nicolasem Jacksonem, londyński klub będzie musiał pozyskać nowego napastnika, który zwiększy konkurencję w ofensywie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest Francesco Pio Esposito. Dwudziestoletni napastnik Interu Mediolan uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych przedstawicieli młodego pokolenia we włoskim futbolu, dlatego zainteresowanie ze strony Chelsea nie jest zaskoczeniem. Angielski potentat będzie jednak musiał zmierzyć się z silną konkurencją. Sytuację zawodnika monitorują również Arsenal, Tottenham Hotspur oraz Manchester United, którzy także rozważają jego sprowadzenie.

Dziewięciokrotny reprezentant Włoch jest wychowankiem Brescii Calcio, natomiast do akademii Interu trafił w lipcu 2014 roku. W latach 2023-2025 przebywał na wypożyczeniu w Spezii Calcio, a następnie na stałe dołączył do pierwszego zespołu, gdzie zaufał mu trener Cristian Chivu. W minionej kampanii Francesco Pio Esposito rozegrał 48 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 45 milionów euro, przy czym gigant Serie A najprawdopodobniej będzie chciał zatrzymać utalentowanego napastnika na dłużej.