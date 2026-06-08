Kadra Kataru na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Kataru na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Julena Lopeteguiego, listę powołanych oraz terminarz meczów Kataru w grupie B.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Akram Afif (Irlandia - Katar)

Kadra Kataru na mundial 2026

Reprezentacja Kataru poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 19 maja. Selekcjoner Julen Lopetegui wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Salah Zakaria (Al Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al Sadd)

Obrońcy: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Pomocnicy: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah)

Napastnicy: Tahseen Mohammed (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa)

Selekcjoner: Julen Lopetegui

Z kim gra Katar w grupie MŚ 2026?

Katarczycy rywalizują w grupie B. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Szwajcarią. Drugim przeciwnikiem będzie Kanada, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Bośnia i Hercegowiną.

Terminarz reprezentacji Kataru w grupie B:

13 czerwca 2026, godz. 21:00 – Katar – Szwajcaria (Santa Clara),

19 czerwca 2026, godz. 00:00 – Kanada – Katar (Vancouver),

24 czerwca 2026, godz. 21:00 – Bośnia i Hercegowina – Katar (Seattle)

Drużyna prowadzona przez Julena Lopeteguiego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz ze Szwajcarią obędzie się w Santa Clarze, spotkanie z Kanada zostanie rozegrane w Vancouver, natomiast starcie z Bośnia i Hercegowiną zaplanowano w Seattle.