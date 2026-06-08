Kadra Szwajcarii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Szwajcarii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Murata Yakina, listę powołanych oraz terminarz meczów Szwajcarii w grupie B.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka (Szwajcaria - Australia)

Kadra Szwajcarii na mundial 2026

Reprezentacja Szwajcarii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 19 maja. Selekcjoner Murat Yakin wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Obrońcy: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)

Pomocnicy: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Ruben Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)

Napastnicy: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds)

Selekcjoner: Murat Yakin

Z kim gra Szwajcaria w grupie MŚ 2026?

Szwajcarzy rywalizują w grupie B. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Katarem. Drugim przeciwnikiem będzie Bośnia i Hercegowina, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Kanadą.

Terminarz reprezentacji Szwajcarii w grupie B:

13 czerwca 2026, godz. 21:00 – Katar – Szwajcaria (Santa Clara),

18 czerwca 2026, godz. 21:00 – Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (Inglewood/Los Angeles),

24 czerwca 2026, godz. 21:00 – Szwajcaria – Kanada (Vancouver)

Drużyna prowadzona przez Murata Yakina będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Katarem obędzie się w Santa Clarze, spotkanie ze Bośnią i Hercegowiną zostanie rozegrane w Inglewood/Los Angeles, natomiast starcie z Kanadą, jednym z trzech gospodarzy mundialu, zaplanowano w Vancouver.