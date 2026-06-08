Juventus szykuje podwójny transfer. W grze są dwa głośne nazwiska

Juventus intensywnie pracuje nad wzmocnieniem ofensywy przed nowym sezonem. W centrum rozmów z Atletico Madryt znaleźli się dwaj zawodnicy, którzy mogą zmienić klubowe barwy.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus i Atletico negocjują za zamkniętymi drzwiami

Juventus i Atletico Madryt prowadzą zaawansowane rozmowy, które mogą doprowadzić do interesującej wymiany transferowych interesów między włoskim i hiszpańskim gigantem. Jak ujawnił Matteo Moretto na kanale Fabrizio Romano in Italiano na platformie YouTube, jednym z głównych tematów negocjacji jest przyszłość Alexandra Sorlotha.

Według przekazanych informacji turyński klub osiągnął już wstępne porozumienie z norweskim napastnikiem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. To oznacza, że Juventus wykonał ważny krok w kierunku pozyskania doświadczonego snajpera, który od kilku sezonów regularnie potwierdza swoją skuteczność na najwyższym poziomie.

Do finalizacji transferu wciąż jednak daleka droga. Obecnie kluczowe pozostaje osiągnięcie porozumienia pomiędzy klubami. Atletico nie zamierza łatwo rezygnować z zawodnika, który w sezonie 2025/26 zdobył 13 bramek w 35 występach.

Accordo tra la Juventus e Alexander Sørloth sui termini contrattuali.



Trattativa in corso tra il club italiano e l’Atletico Madrid alla ricerca di un’intesa.



Le ultime su Youtube: https://t.co/JgIYnqqYGU pic.twitter.com/8Ugyql3BLo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 7, 2026

Co ciekawe, rozmowy nie dotyczą wyłącznie Sorlotha. Jak podaje znany insider na kanale Fabrizio Romano in Italiano na platformie YouTube, strony analizują również sytuację Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk formalnie pozostaje zawodnikiem Juventusu, jednak od września ubiegłego roku występuje w barwach ekipy z Wanda Metropolitano.

Nicolas Gonzalez w zakończonym sezonie rozegrał 24 spotkania w La Liga i pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Hiszpański klub jest zadowolony z jego postawy, dlatego temat dalszej współpracy ma być jednym z elementów trwających negocjacji.