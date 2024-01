IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński nie zdecydował się podpisać nowej umowy z Napoli

Według mediów Polak latem dołączy do Interu

Jego sytuację podsumował Mikołaj Kruk

Zieliński odsunięty na boczny tor w Napoli?

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa wraz z końcem czerwca. Media od wielu tygodni spekulują na temat przyszłości Polaka. Obecnie wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski po sezonie trafi do Interu Mediolan, z którym miał się już porozumieć w sprawie indywidualnego kontraktu.

Włoskie media przekonywały, że w takiej sytuacji Zieliński na pół roku może zostać odsunięty od składu Napoli przez Aurelio De Laurentisa, co nie byłoby czymś nowym. Pomocnik w ogóle nie zagrał w meczu z Salernitaną, choć Azzurri informowali o przemęczeniu gracza, natomiast w starciu z Fiorentiną na placu gry spędził 19 minut.

– Sytuacja Zielińskiego nie wygląda wesoło. Zdjęcia z treningów Napoli pokazują, że Polak trenuje sam, nawet jak są zajęcia w parach. W małej grze inni mają żółte koszulki, drudzy czerwone, a on nie ma żadnej. Dają do zrozumienia: nie podpisałeś z nami kontraktu, to teraz musisz odcierpieć swoje – stwierdził Mikołaj Kruk w programie International Level emitowanym na kanale Meczyki.pl.

– Decyzji nie podjął trener. To specyficzne podejście De Laurentiisa. Z całym szacunkiem do Cajuste, który zastępował Zielińskiego w składzie, ale to jest przepaść. Nie chcę mówić, że Polak będzie traktowany jak Milik, ale wygląda to niepokojąco. Jest zepchnięty na boczny tor – dodał.

