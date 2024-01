IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Lazar Samardzić

Samardzić wzbudza coraz większe zainteresowanie

Pomocnikiem interesuje się Juventus i Napoli

Do gry włączył się również AC Milan

Milan też chce Samardzicia

Lazar Samardzić ma za sobą burzliwe sześć miesięcy. Latem był o krok od dołączenia do Interu, zanim wszystko wysypało się na ostatniej prostej i pozostał w Udinese. Mimo zawirowań, 21-latek nadal prezentuje doskonałą formę wzbudzając zainteresowanie Juventusu oraz Napoli.

Oba kluby chciały sfinalizować transfer Serba w tym miesiącu, ale Udinese dało jasno do zrozumienia, że nie jest skłonne sprzedać pomocnika w środku sezonu. Zgodzi się dopiero po zakończeniu rozgrywek.

Tymczasem, jak donosi TuttoMercatoWeb, Milan również zdecydował się włączyć do walki o Samardzicia i przystąpił do rozmów z Udinese przy okazji sobotniego meczu w Serie A. Rossoneri chcą wykorzystać sprzedaż Charlesa De Ketelaere do Atalanty, co przyniosłoby im około 23 milionów euro, które natychmiast przekazaliby na inwestycję w Samardzicia. Na ten ruch naciska zwłaszcza Zlatan Ibrahimović.

