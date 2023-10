IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Rudi Garcia

Napoli niespodziewanie przegrało 1:3 z Fiorentiną

Dla mistrzów Włoch to kolejna strata punktów w tym sezonie

Rudi Garcia wskazał, co było przyczyną porażki

Napoli 1:3 Fiorentina. Rudi Garcia skomentował porażkę

Napoli przegrało 1:3 z Fiorentiną i po ośmiu kolejkach Serie A ma siedmiopunktową stratę do liderującego Milanu. Sytuacja mistrzów Włoch w tabeli nie rokuje zbyt dobrze, jeśli chcą obronić tytuł.

Przed sezonem na stanowisku trenera Luciano Spallettiego zastąpił Rudi Garcia. Szkoleniowiec wskazał przyczyny porażki swojej drużyny, zwracając uwagę na jeden główny aspekt.

– Agresja przede wszystkim i we wszystkich aspektach. Widziałem wiele błędów, ale przede wszystkim brakowało trochę agresji. Kiedy przegrywasz w ten sposób u siebie, popełniając tylko 4 faule w całym meczu, coś jest nie tak. Fiorentina wywierała na nas duży nacisk i postawiła nas w trudnej sytuacji. Dała nam możliwość pojedynku jeden na jednego z Osimhenem, który miał przed sobą cały środek pola, a my go nie wykorzystaliśmy – skomentował Garcia.