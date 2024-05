AC Milan wytypował następcę Giroud. Transfer prosto z Premier League

AC Milan musi znaleźć następcę Olivera Giroud, który latem odejdzie do MLS. Według portalu calciomercato.it na radarze mediolańskiego klubu znalazł się Ollie Watkins z Aston Villi.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Oliver Giroud

Ollie Watkins ma zastąpić Giroud w AC Milanie

AC Milan po zakończeniu sezonu rozstanie się z doświadczonym napastnikiem, który w ostatnich latach stanowił o sile ofensywnej zespołu. Oliver Giroud postanowił nie przedłużać wygasającego kontraktu i postanowił opuścić Europę. Następnym przystankiem Francuza w karierze piłkarskiej będą Stany Zjednoczone, a konkretnie Los Angeles FC. W związku z tym władze Rossoneri muszą znaleźć odpowiedniego następcę. Jak informuje portal calciomercato.it na celowniku mediolańczyków znalazł się Ollie Watkins.

Anglik aktualnie występuje w Premier League, gdzie gra w barwach Aston Villi. Forma 28-latka jest imponująca, a jego występy na ligowych boiskach sprawiły, że napastnik ma szanse na wyjazd na Euro 2024. AC Milan w przypadku chęci sprowadzenia zawodnika, musi nastawić się na rywalizację z innymi klubami. Snajperem od jakiegoś czasu mocno zainteresowany jest również Arsenal. Problem stanowi również cena wywoławcza, bowiem Watkins wyceniany jest na 80 milionów euro.

W bieżącym sezonie Ollie Watkins wystąpił w 48 meczach, w których strzelił 26 goli i zaliczył 12 asyst. Dla The Villans gra od 2020 roku, gdy trafił do klubu za 34 miliony z Brentford. Jeśli dołączyłby latem do AC Milanu, będzie miał okazję spotkać w klubie swoich rodaków. Barwy czerwono-czarnych reprezentują Fikayo Tomori oraz Ruben Loftus-Cheek.