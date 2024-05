Cracovia – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2024)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lawrence Ennali

Cracovia – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

W 31. kolejce PKO Ekstraklasy Cracovia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Gospodarze spotkania walczą o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, zaś przyjezdni niespodziewanie włączyli się do walki o europejskie puchary.

Ostatnia forma Górnika Zabrze jest godna podziwu. Drużyna Jana Urbana wygrała cztery mecze z rzędu, co pozwoliło na awans do czołowej trójki Ekstraklasy. Moim zdaniem zabrzanie odniosą zwycięstwo również w starciu z przeciętnie dysponowaną Cracovią.

Cracovia – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Cracovia ma za sobą serię rozczarowujących wyników. Pasy odniosły tylko jedno niespodziewane zwycięstwo z Jagiellonią 3:1, a oprócz tego krakowianie zanotowali dwie porażki i dwa remisy.

Zdecydowanie lepiej wygląda bilans Górnika Zabrze, który w pięciu poprzednich spotkaniach odniósł cztery zwycięstwa. Ostatnia porażka zabrzan miała miejsce 1 kwietnia w meczu z Legią Warszawa (1:3).

Cracovia – Górnik Zabrze, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą podczas przerwy zimowej w meczu towarzyskim. Wówczas Górnik Zabrze wygrał aż 4:1. Natomiast we wcześniejszych czterech spotkaniach jedni i drudzy odnieśli po dwa zwycięstwa.

Cracovia – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, faworytem piątkowego meczu jest Cracovia. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.42. W przypadku ewentualnej wygranej Górnika Zabrze jest to około 2.95. Z kolei kurs na remis waha się między 3.40 a 3.65. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Cracovia – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Cracovia – Górnik Zabrze, kto wygra?

Cracovia – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Piątkowy mecz 31. kolejki Ekstraklasy między Cracovią a Górnikiem Zabrze rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna w CANAL+ Sport 3 i Canal+ Sport 5. Istnieje również możliwość śledzenia tej rywalizacji w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

