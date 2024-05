AC Milan może pokrzyżować plany Juventusowi

fot. Marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Thiago Motta znalazł się na celowniku AC Milan

AC Milan w tym sezonie jest blisko wywalczenia wicemistrzostwa Serie A. Mimo wszystko przedstawiciele Rossonerich rozważają poważnie zmiana trenera. Kandydatów do pracy w klubie z San Siro nie brakuje. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie przekazała dziennikarka Sasha Tavolieri. Na dzisiaj głównym celem Milanu ma być zatrudnienie Thiago Motty, który sprawił, że Bologna FC jest blisko wywalczenia awansu do gry w Lidze Mistrzów. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno były reprezentant Włoch był łączony z pracy w Juventusie.

Thiago Motta to jednak nie jedyna opcja dla Rossonerich. Kandydatami na ewentualnego następcę Stefano Pioliego byli także Paula Fonseca z Lille czy Domenico Tedesco, prowadzący aktualnie reprezentację Belgii. Chociaż najnowsze sugestie przekonują, że te opcje nie są już aktualne.

Aktualny szkoleniowiec Rossoblu ma natomiast kontrakt ważny z klubem z Estadio Renato Dall’Ara doi końca czerwca tego roku. Thiago Motta trafił do Bologni we wrześniu 2022 roku. Prowadził zespół, którego barwy reprezentuje między innymi Łukasz Skorupski, w 72 spotkaniach. Średnio punktuje na poziomie 1.71.

Mediolańczycy mają obecnie na swoim koncie 70 punktów, wyprzedzając trzecie Juve o pięć oczek. W najbliższą niedzielę Milan zmierzy się u siebie z Genoą. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00.

Czytaj więcej: Kylian Mbappe niepewny przyszłości, wszystko przez PSG