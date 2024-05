Thiago może zasilić wielki klub. Brazylijczyk na radarze gigantów

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Thiago na radarze Interu i Juventusu

Thiago Alcantara to jeden z najlepszych pomocników w ostatniej dekadzie. Jednak po przenosinach z Bayernu do Liverpoolu zawodnikowi nieustannie doskwierały kontuzje. Właśnie z tego powodu The Reds nie są zainteresowani przedłużeniem kontraktu z Hiszpanem.

33-latek dla klubu z Anfield rozegrał łącznie 98 meczów, zdobył w nich trzy gole i zanotował sześć asyst. Trzeba przyznać, że nie są to zbyt dobre liczby, biorąc pod uwagę fakt, że reprezentant Hiszpanii zasilił Liverpool w 2020 roku.

Odejście Thiago z Liverpoolu jest przesądzone, dlatego już teraz mogą się z nim kontaktować inne kluby. Nie da się ukryć, że bogata kariera piłkarza działa na wyobraźnię potencjalnych nabywców.

Jak informuje Fichajes, zainteresowani sprowadzeniem Thiago są Inter i Juventus. Włoscy giganci lubią dokonywać darmowych transferów i nigdy nie wybrzydzają, gdy widzą piłkarza z dużym bagażem doświadczeń. Tym bardziej że jeden i drugi klub potrzebuje wzmocnień do środka pola.

W tym miejscu warto przypomnieć dokonania Thiago, który swój najlepszy okres spędził w Bayernie Monachium. Zawodnik może się pochwalić zdobyciem dwóch tytułów Ligi Mistrzów z sezonów 2010/2011 (w Barcelonie) i 2019/2020 (w Bayernie). Oprócz tego czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii i siedmiokrotnie po trofeum mistrza Niemiec.

