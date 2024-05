Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Buffon

“Z całego serca Forza Parma” – napisał Buffon

Parma na dwie kolejki przed końcem sezonu w Serie B zapewniła sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Fabio Pecchia w roli szkoleniowca zespołu zrealizował marzenie, o którym w klubie marzyli od kilku lat. Choć w minionej kolejce tylko zremisowali 1:1 z Bari, to wyniki na innych boiskach sprawiły, że Adrian Benedyczak i spółka mogą cieszyć się z awansu do Serie A.

Wielki sukces Parmy nie uszedł uwadze Gianluigiego Buffona. Były bramkarz Juventusu i Paris Saint-Germain pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał właśnie w barwach Gialloblu. Włoch za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku pogratulował byłej drużynie zasłużonego awansu.

– Najdrożsi przyjaciele, najdrożsi fani Parmy, cieszcie się z tego osiągnięcia, które goniliśmy i na które liczyliśmy od dawna. Zasłużone w tym sezonie bardziej niż kiedykolwiek! Gratulacje dla chłopaków, sztabu i trenerów! Z całego serca Forza Parma! – napisał Buffon na Facebooku.

Parma po 36. kolejkach Serie B zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 74 punktów. Do końca sezonu pozostały dwa mecze, a przewaga nad drugim w tabeli Como wynosi 3 oczka. Crociati do Serie A awansowali po trzech latach nieobecności. Ostatni sezon, który spędzili w najwyższej klasie rozgrywkowej to kampania 2020/2021, gdy zajęli ostatnie 20. miejsce w lidze.