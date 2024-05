Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arrigo Sacchi

Arrigo Sacchi uważa, że Pioli powinien zostać w Milanie

AC Milan po pięciu latach prawdopodobnie wraz z zakończeniem sezonu rozstanie się z obecnym szkoleniowcem Stefano Piolim. Mijająca kampania postawiła pod znakiem zapytania dalszą przyszłość Włocha na San Siro. We włoskiej prasie coraz częściej pojawiają się również informację o ewentualnych następcach 56-latka. Ostatnio z Rossoneri łączeni byli tacy trenerzy jak Julen Lopetegui, Paulo Fonseca czy Roberto De Zerbi.

Odmiennego zdania niż większa część fanów AC Milanu jest legenda klubu Arrigo Sacchi. Były znakomity trener uważa, że Stefano Pioli powinien kontynuować pracę z zespołem. Jego zdaniem, jeśli zakończy rozgrywki ligowe na drugim miejscu, to będzie oznaczało, że byli gorsi tylko od Interu. Co więcej, zauważa, że być może wina za nie do końca udany sezon powinna być podzielona pomiędzy trenera i dyrektorów klubu.

– Czytałem o kilku nazwiskach jak Lopetegui, van Bommel, Fonseca, Galtier, Gallardo, Tedesco i De Zerbi. To trenerzy, których znam i szanuje. Jednak poza ich doświadczeniem nie bierze się pod uwagę zasadniczego aspektu. Zagraniczny piłkarz potrzebuje czasu, aby zaaklimatyzować się we włoskim futbolu. Dla trenera to jeszcze trudniejsze – powiedział Arrigo Sacchi w rozmowie z LGdS.

– Dlaczego mieliby nie zatrzymać Pioliego? Uważam, że jego doświadczenie z Milanem do tej pory było pozytywne. Wygrał mistrzostwo, a do tego zaskoczył i prezentował ciekawy futbol. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to skończą na 2. miejscu tylko za plecami Interu – dodał.

– Mam jedno pytanie. Kto wybierał nowych zawodników? Pioli czy dyrektorzy? Jeśli byli to dyrektorzy, wówczas odpowiedzialność musiałaby być podzielona – przekonywała legenda AC Milanu.

– Najpierw rozważyłbym zatrzymanie Pioliego, a dopiero potem zastanowiłbym się nad zatrudnieniem czołowego trenera – zdradził swój pomysł w wywiadzie z La Gazzetta dello Sport.