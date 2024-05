Aston Villa – Olympiakos: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2024)

Aston Villa - Olympiakos, typy na mecz półfinału Ligi Konferencji Europy. Zespół Unaia Emery'ego to wielki faworyt do wygrania europejskich rozgrywek. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Aston Villa Olympiakos Pireus Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2024 10:31 .

Aston Villa – Olympiakos, typy i przewidywania

Aston Villa jest dużym faworytem do wygrania tej edycji Ligi Konferencji Europy. Na placu boju pozostały już tylko cztery drużyny, a ona dysponuje zdecydowanie największym potencjałem kadrowym. Co więcej, ekipa Unaia Emery’ego od początku sezonu gra na wysokim poziomie i najprawdopodobniej zajmie w Premier League miejsce, które da jej możliwość występowania w Lidze Mistrzów. W czwartek Aston Villa podejmie przed własną publicznością Olympiakos, który jednocześnie skupia się na rywalizacji o mistrzostwo Grecji. Jaki przebieg może mieć to spotkanie?

W ofensywie Aston Villi nie brakuje jakościowych piłkarzy, takich jak Ollie Watkins, Moussa Diaby czy Leon Bailey. Ten zespół bazuje oczywiście na grze do przodu, mając przy tym problemy w defensywie. Podobny styl prezentuje Olympiakos, który w ostatnich dziesięciu meczach tylko raz zachował czyste konto. Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

Aston Villa – Olympiakos, ostatnie wyniki

Aston Villa ma za sobą remis z Chelsea, który padł w dramatycznych okolicznościach. Do przerwy The Villans prowadzili dwoma trafieniami, lecz po zmianie stron kompletnie się pogubili i stracili prowadzenie. To może być znak dla Olympiakosu, jak zaskoczyć angielski zespół. Na drodze do półfinału Ligi Konferencji Europy Aston Villa rozprawiła się ostatnio z Lille, które wyeliminowała po serii rzutów karnych.

Olympiakos zaciekle walczy o krajowe mistrzostwo. W trzech ostatnich ligowych meczach zdobył siedem punktów, a wcześniej wyeliminował z Ligi Konferencji Europy Fenerbahce. O rezultacie tego dwumeczu również zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali piłkarze greckiego zespołu.

Aston Villa – Olympiakos, historia

Aston Villa i Olympiakos nie miały do tej pory okazji mierzyć się bezpośrednio. Dla angielskiego zespołu będzie to pierwszy półfinał europejskich pucharów od 42 lat.

Aston Villa – Olympiakos, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to Aston Villa ma znacznie większe szanse na wygranie pierwszego półfinałowego starcia. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej raptem 1.41. W przypadku ewentualnej wygranej Olympiakosu jest to nawet 7.70. Kurs na remis waha się między 4.60 a 4.90. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Aston Villa – Olympiakos, przewidywane składy

Aston Villa: Olsen, Cash, Konsa, Torres, Digne, Bailey, Luiz, McGinn, Rogers, Diaby, Watkins

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Podence, Jovetic, Fortounis, El Kaabi

Aston Villa – Olympiakos, transmisja meczu

Czwartkowy mecz półfinału Ligi Konferencji Europy między Aston Villą a Olympiakosem rozpocznie się o godzinie 21. Transmisja tego starcia odbędzie się w platformie streamingowej Viaplay.

