PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

“W c**j się dziś stało! Z kim wy dziś przegraliście?” – wściekali się kibice Pogoni

Pogoń Szczecin triumf w Fortuna Pucharze Polski mieli na wyciągnięcie ręki. Portowcy aż do dziewiątej minuty doliczonego czasu gry w drugiej połowie prowadzili 1:0 z Wisłą Kraków. Na ich nieszczęście dosłownie w ostatniej akcji meczu bramkę do siatki skierował Eneko Satrustegui. Ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy w finałowym meczu potrzebna była dogrywka, w której lepiej zaprezentowała się Biała gwiazda. Gol Angela Rodado przesądził o tym, że trofeum, a zarazem grę w Lidze Europy wywalczył krakowski zespół.

Kibice Pogoni nie przyjęli zbyt dobrze porażki z rywalem, który na co dzień występuje o klasę niżej. Wisła aktualnie walczy o awans do Ekstraklasy, zajmując 5. miejsce w Fortuna 1. Lidze. Jak przekazał dziennikarz Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl, fani Portowców w ostrych słowach zwrócili się do zawodników pod jedną z trybun.

– Ile można? Ile razy mamy mówić, że nic się nie stało? Mój ojciec mówił i mój dziadek. W c**j się dziś stało! Z kim wy dziś przegraliście? Z Wisłą? Z 6. drużyną w 1. lidze? Co jeszcze przegracie? – krzyczeli wściekli kibice Pogoni Szczecin.

Porażka w finale Pucharu Polski powoduje, że gablota Pogoni wciąż stoi pusta. Duma Pomorza w swojej ponad 70-letniej historii ani razu nie wygrała żadnych rozgrywek w seniorskiej piłce.