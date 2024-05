Alvaro Morata chce wrócić do Serie A i ponownie grać dla Juventusu. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, w tym celu Hiszpan jest gotów obniżyć oczekiwania finansowe.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Morata chce wrócić do Juventusu, zgodzi się na niższą pensję

Alvaro Morata rozważa zmianę barw klubowych podczas nadchodzącego okna transferowego. Napastnik aktualnie występuje w barwach Atletico Madryt, z którym wiąże go kontrakt do czerwca 2026 roku. Jeśli Hiszpan nie zgodzi się na przedłużenie umowy, to Los Colchoneros latem będą mieli ostatnią szansę, aby spieniężyć zawodnika. Życzeniem 31-latka jest powrót na Półwysep Apeniński i ponowna gra w barwach Juventusu.

Jak przekazała La Gazzetta dello Sport, aby wrócić do Starej Damy, piłkarz jest gotów pójść na duże ustępstwa. Włoska prasa sugeruje, że Morata zgodzi się na znaczną obniżkę wynagrodzenia. Aktualnie zarabia ok. 7-8 milionów euro rocznie. Napastnik w Turynie grał już dwukrotnie. Najpierw w latach 2014-2016, a później w okresie 2020-2022. Reprezentant Hiszpanii wciąż posiada dom w Piemoncie, co tylko dowodzi, że wiążę swoją przyszłość z Włochami.

W obecnym sezonie Morata jest jednym z liderów ekipy prowadzonej przez Diego Simeone. Zawodnik w bieżących rozgrywkach rozegrał już 44 mecze, w których strzelił 20 goli i zaliczył 4 asysty. Hiszpan nie należy do zawodników, którzy spędzają po kilka lat w jednym miejscu. Najdłużej w jednym klubie w seniorskim futbolu spędził dwa lata. Za czasów przygody z Juventusem w barwach Bianconeri wystąpił 185 razy i strzelił 59 goli.