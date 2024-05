Podbeskidzie – Arka: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Podbeskidzie – Arka, typy i przewidywania

Podbeskidzie Bielsko-Biała nie ma już większych szans na utrzymanie w Fortuna 1. Lidze, natomiast Arka Gdynia pewnie zmierza po awans do Ekstraklasy. Jak widać, będzie to spotkanie dwóch zupełnie innych drużyn.

Gdynianie prezentują naprawdę wysoką formę na wiosnę, dzięki czemu w 31. kolejce mogą sobie zapewnić upragniony powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wydaje się, że drużyna Wojciecha Łobodzińskiego nie wypuści takiej okazji i pokona Podbeskidzie B-B.

Podbeskidzie – Arka, ostatnie wyniki

Podbeskidzie Bielsko-Biała nie wygrała w lidze od pięciu meczów, notując po drodze cztery porażki i tylko jeden remis ze Stalą Rzeszów (2:2). Ta seria sprawiła, że Górale praktycznie nie mają szans na utrzymanie.

Na przeciwnym biegunie jest Arka Gdynia, która na przestrzeni takiej samej liczby meczów zanotowała trzy wygrane, remis i jedną porażkę. Gdynianie zajmują 2. miejsce w ligowej tabeli, tracąc tylko jeden punkt do Lechii Gdańsk.

Podbeskidzie – Arka, historia

Pierwsze starcie tych drużyn w tym sezonie zakończyło się zwycięstwem Arki Gdynia 1:0. Co ciekawe, w ośmiu ostatnich meczach bezpośrednich Podbeskidzie B-B nie odniosło żadnej wygranej.

Podbeskidzie – Arka, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie wskazują, że Arka Gdynia przystąpi do rywalizacji w Bielsku-Białej jako faworyt. Typ na wygraną gdynian wynosi mniej więcej 1.72, a kurs na zwycięstwo Podbeskidzia to około 4.65. Ewentualny remis jest wyceniany przez bukmacherów na mniej więcej 3.90. Ten mecz możesz obstawić u bukmachera STS i przy okazji skorzystać z ciekawej oferty powitalnej. Kod do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Podbeskidzie – Arka, kto wygra?

Podbeskidzie – Arka, transmisja meczu

Początek meczu Podbeskidzie B-B – Arka Gdynia w piątek (3 maja) o godzinie 20:30. Standardowo spotkanie będzie można obejrzeć na antenatch Polsatu, a konkretniej na kanale Polsat Sport 1. Oprócz tego rywalizację można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

