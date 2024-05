Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag stanowczo zareagował, nie będzie dużych zmian w Man United

Manchester United według medialnych zapowiedzi podczas letniego okna transferowego ma przejść rewolucję kadrową. Z klubem co chwilę łączeni są nowi zawodnicy. Co więcej, większa część obecnego składu według brytyjskiej prasy ma znajdować się na liście transferowej. Ewidentnie rozzłoszczony plotkami jest Erik ten Hag, który podczas konferencji prasowej stanowczo powiedział, co myśli na ten temat.

– Nie sprzedamy większości naszych zawodników, to żart. Każdego lata jest to samo. Manchester United interesuje się 200 zawodnikami, a klub sprzedaje prawie cały skład – grzmiał na konferencji prasowej Erik ten Hag cytowany przez Fabrizio Romano.

Ostatnie informacje dotyczące transferów w ekipie Czerwonych Diabłów mówiły o możliwym odejściu trzech piłkarzy pierwszego zespołu. Tamtejsza prasa sugerowała, że Varane, Casemiro oraz Wan-Bissaka zostaną sprzedani do jednego z klubów Saudi Pro League. Aktualnie po słowach Erika ten Haga nie wiadomo, ile w tych doniesieniach jest prawdy. Aczkolwiek możemy być pewni, że przyszłość francuskiego obrońcy na Old Trafford dobiega końca. Varane ma umowę do końca sezonu i wciąż nie przedłużył kontraktu.

Manchester United w aktualnym sezonie nie wywalczy awansu do Ligi Mistrzów. Podopieczni Erika ten Haga zajmują aktualnie 6. miejsce w lidze, a do TOP4 tracą 13 punktów. Do zakończenia sezonu w Premier League pozostały 4. kolejki.