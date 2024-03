Francesco Totti w rozmowie z Corriere dello Sport dość ostro wypowiedział się na temat Paulo Dybali. Legendarny gracz AS Romy zwrócił uwagę, że Argentyńczyk często leczy kontuzje i rozgrywa małą liczbę spotkań w sezonie.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Paulo Dybala

Totti odniósł się do gry Dybali w Romie

Włoch skomentował częste kontuzje Argentyńczyka

Jego słowa nie są jednak prawdą

Totti skomentował dyspozycję Dybali

Paulo Dybala po odejściu z Juventusu dołączył do AS Romy, gdzie został przyjęty jak wielka gwiazda. Obrazki z jego prezentacji w Rzymie obiegły cały piłkarski świat i z pewnością było to jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń w historii futbolu.

Paulo Dybala od tego momentu stał się kluczowym zawodnikiem Giallorossich. Jednak Argentyńczyk sporo czasu spędza też w gabinetach lekarskich. Mimo to słowa Francesco Tottiego wydają się być przesadzone.

– To czołowy zawodnik, ale gdybym był trenerem, dokładnie zastanowiłbym się, co zrobić w przyszłości. Rozgrywa 15 meczów w sezonie… – przyznał Totti.

Fakty są jednak takie, że Dybala w obecnej kampanii rozegrał już łącznie 28 meczów, strzelił czternaście goli i zaliczył siedem asyst. Do końca sezonu pozostało jeszcze sporo gier i Argentyńczyk z pewnością ten wynik poprawi.

