Peter Schmeichel komplementuje Thomasa Tuchela

Thomas Tuchel wraz z końcem sezonu przestanie pełnić rolę trenera Bayernu Monachium. Drużyna pod wodzą niemieckiego szkoleniowca może już spisywać sezon na straty. „Bawarczycy” bowiem odstąpili tron Bayerowi Leverkusen w Bundeslidze.

„Die Roten” jednak wciąż mogą zakończyć sezon z prestiżowym trofeum. Zespół awansował do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Realem Madryt. Zwycięstwo w europejskich rozgrywkach nie zamaże plamy w lidze i niemiecki szkoleniowiec zakończy pracę na Allianz Arenie.

Temat Thomasa Tuchela w ostatniej rozmowie z „beIN SPORTS” poruszył sam Peter Schmeichel. Legenda Manchesteru United w samych superlatywach wypowiedziała się o 50-letnim trenerze.

– Lubię Thomasa Tuchela. Miałem przyjemność przeprowadzić z nim kilka wywiadów i jego wiedza na temat futbolu jest fantastyczna. Miał trochę pecha, bo był w dwóch wielkich klubach w ich złym okresie, gdzie sprawy nie układały się tak jak należy na każdym poziomie. Nie mówię, że nie spisywał się dobrze z Chelsea. Wygrali przecież Ligę Mistrzów, prawda? Lubię go i coś w nim jest. Widać u niego autorytet. Nie można porównywać ludzi, ale ma w sobie to coś, co ma Jurgen Klopp. Od razu wiesz, że jest szefem i wie, co robi – powiedział Duńczyk cytowany przez serwis „DevilPage”.

Thomas Tuchel w miejsce Erika ten Haga?

Peter Schmeichel został również zapytany, czy Thomas Tuchel mógłby zastąpić Erika ten Haga na ławce trenerskiej Manchesteru United.

– Nie wciągniecie mnie w to! Nie ma mowy. Wiem, że są spekulacje… Nie będę nic mówił!. Jeśli Manchester United szukałby menadżera, to na pewno Thomas Tuchel powinien być osobą, o której się pamięta. Powinien być. Ma w sobie to coś, ma autorytet, udowodnił, że potrafi wygrywać, co jest bardzo ważne. Nie wchodzi do klubu z ustalonym systemem i nie mówi: „Tak powinien wyglądać nasz futbol”. Jest natomiast menadżerem wielkich klubów – przyznał Schmeichel.

