Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Simon Kjaer

Simon Kjaer opuści AC Milan

Kontrakt Simona Kjaera z AC Milanem nie zostanie przedłużony. Piłkarz nie będzie rozmawiał z klubem w sprawie nowej umowy, o czym poinformował jego agent. Po mistrzostwach Europy 2024 rozstrzygną się dalsze losy kariery Duńczyka.

– To naturalne pożegnanie z klubem, w którym Simon kochał grać przez ponad cztery lata – w odpowiednim momencie. Wiele lat temu Simon powiedział mi, że pewnego dnia chce grać w AC Milan i to marzenie spełniło się w najpiękniejszy sposób. I tak naprawdę Milan stał się klubem, w którym Simon rozegrał najwięcej meczów. Dla Simona to idealna sytuacja. Latem jako kapitan reprezentacji Danii zagra w mistrzostwach Europy, a następnie przejdzie na darmowy transfer – powiedział Mikkel Beck dla serwisu Bold.dk.

Kjaer przybył do Mediolanu na zasadzie wypożyczenia wiosną 2020 roku. Po kilkumiesięcznym pobycie na San Siro związał się z Milanem na stałe i od tamtego czasu rozegrał w 120 meczów. Do tej pory żaden inny Duńczyk nie wystąpił w aż tylu meczach w barwach Rossonerich.

– Od czasu przybycia do zespołu udało mu się zdobyć tytuł mistrzowski i co roku stabilizować się na czołowych pozycjach, a także wejść sam szczyt Europy, gdy w zeszłym sezonie Milan dotarł do półfinału Ligi Mistrzów – wspomina Mikkel Beck.

W obecnym sezonie Kjaera trapią kontuzje, przez co rozegrał tylko 24 mecze, spędzając na boisku łącznie 1462 minuty. Mimo tego wydaje się, że w wieku 35 lat obrońca nadal może rywalizować na wysokim poziomie. Dokładniej zostanie to zweryfikowane na wspomnianym Euro 2024.

Kto wie, być może środkowy obrońca jeszcze zasili znany klub, a warto przypomnieć, że wcale nie tak dawno interesowało się nim m.in. PSG.

