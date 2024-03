Sir Jim Ratcliffe został zapytany o możliwy transfer Kyliana Mbappe do Manchesteru United. Nowy współwłaściciel Czerwonych Diabłów udzielił jednak dość wymownej odpowiedzi ucinając wszelkie spekulacje.

IMAGO / Valentina Claret Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ratcliffe został zapytany o transfer Mbappe

Francuz na pewno nie trafi na Old Trafford

Czerwone Diabły mają inne cele

Nie ma szans na transfer Mbappe do Man Utd

Kylian Mbappe po sezonie opuści Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że latem dołączy do Realu Madryt. W mediach pojawiają się jednak od czasu do czasu spekulacje, że Francuz może wybrać inny klub, na przykład Manchester United czy Liverpool.

Wygląda jednak na to, że transfer na Old Trafford nie jest możliwy. Głos w tej sprawie zabrał Sir Jim Ratcliffe, który jednoznacznie stwierdził, że klub nie jest zainteresowany wydawaniem olbrzymich pieniędzy na Francuza.

– Mbappe w Manchesterze United? Wolałbym znaleźć kolejnego Mbappe, niż wydawać fortunę, próbując kupić sukces. Nie jest sztuką podpisać kontrakt z Mbappe teraz, trudniej jest znaleźć następnego Mbappe, następnego Bellinghama lub następnego Roya Keane’a – przyznał zdecydowanie Ratclife.

Zobacz również: Marek Papszun wróci do pracy w Ekstraklasie? Klub nawiązał z nim kontakt