Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Juventus wykorzysta problemy Greenwooda i obniży kwotę transferu

Mason Greenwood po ogromnych zawirowaniach w życiu prywatnym powoli odbudowuje swój wizerunek w profesjonalnym sporcie. Wychowanek Manchesteru United w celu powrotu do gry na najwyższym poziomie został wypożyczony przed sezonem do Getafe, gdzie spisuje się na tyle dobrze, że przykuł uwagę czołowych europejskich marek. Od dłuższego czasu wydaje się, że jego historia na Old Trafford dobiega końca. Choć w klubie nikt oficjalnie głosu w tej sprawie nie zabrał, to La Gazzetta dello Sport przekonuje, że 22-latek nie jest mile widziany w otoczeniu Czerwonych Diabłów.

Włoska gazeta uważa również, że klubem, do którego Greenwood może trafić jest Juventus. Według nich Stara Dama wciąż postrzega Anglika jako cel transferowy numer jeden. Co więcej, Bianconeri chcą wykorzystać problemy dookoła zawodnika, aby obniżyć koszt transferu. Wychodzi więc na to, że jednokrotny reprezentant Anglii w ostateczności wcale nie musi być poza finansowymi możliwościami klubu. Czerwone Diabły miałyby być skłonne rozważyć każdą ofertę za swojego wychowanka.

Poza Greenwoodem w Turynie na liście życzeń znajdują się głównie zawodnicy, którzy mogą wzmocnić środek pola. W notesach dyrektorów zapisane są takie nazwiska jak Teun Koopmeiners, Lazar Samardzić, Martin Zubimendi czy Kenneth Taylor.