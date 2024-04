Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Sebastian Walukiewicz doznał urazu

W niedzielę odbyło się spotkanie pomiędzy Atalantą Bergamo a Empoli. W wyjściowym składzie toskańskiego zespołu zobaczyliśmy dwóch reprezentantów Polski – Bartosza Bereszyńskiego oraz Sebastiana Walukiewicza. Rywalizacja ostatecznie zakończyła się pewnym zwycięstwem „La Dei” 2:0. Z pewnością dzisiejszy mecz chciałby zapomnieć wychowanek Legii Warszawa, który musiał przedwcześnie opuścić plac gry.

Sebastian Walukiewicz z powodu problemów zdrowotnych został zmieniony w 25. minucie, zostając zastąpionym przez Liberato Cacace. Reprezentant Polski podczas odczuwał dyskomfort w dolnej części lewego uda. Bardzo możliwe, że 24-latek nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego. Z pewnością defensor Empoli w nadchodzących dniach przejdzie badania, które dadzą odpowiedź, jak poważny jest to uraz.

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa Europy, co z pewnością ma z tyłu głowy Sebastian Walukiewicz. Polak ma sporą szansę znaleźć się w kadrze, która wybierze się do Niemiec. Obecnie wyjazd 24-latka na EURO stoi pod znakiem zapytania. Jeśli bowiem okaże się, że wychowanek Legii nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego, to tego typu urazy wymagają długiego leczenia. Pozostaje zatem trzymać kciuki za zdrowie piłkarza Empoli.

Sebastian Walukiewicz w obecnie trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w barwach zespołu ze Stadio Carlo Castellani.

