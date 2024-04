Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola odniósł najwięcej zwycięstw w historii ligi w pierwszych 300 meczach

Pep Guardiola bez wątpienia należy do ścisłego grona najlepszych menadżerów nie tylko w Premier League, ale w całej historii futbolu. Hiszpan ma na swoim koncie niezliczoną liczbę sukcesów. Począwszy od tych osiąganych z FC Barceloną, przez Bayern Monachium, a aktualnie Manchester City. Z każdym klubem co roku uzupełniał gablotę o kolejne trofea. Co więcej, po drodze pobił liczne rekordy, a ostatnio dołożył do swojej listy kolejne osiągnięcie w karierze trenerskiej.

Jak wyliczył portal Flashscore.pl Pep Guardiola odniósł najwięcej zwycięstw w historii Premier League w pierwszych 300 meczach. 53-latek może pochwalić się liczbą 221 wygranych meczów w lidze. Dla porównania drugiego w tym zestawieniu Jose Mourinho wyprzedza aż o trzydzieści dwie wygrane. Portugalczyk na swoim koncie zapisał 189 zwycięstw w 300 pierwszych spotkaniach.

🇪🇸 Pep Guardiola odniósł najwięcej zwycięstw ze wszystkich menedżerów w swoich pierwszych 300 meczach w 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League.



🇪🇸 Pep Guardiola – 221

🇵🇹 Jose Mourinho – 189

🇩🇪 Jurgen Klopp – 188

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Sir Alex Ferguson – 183

🇫🇷 Arsene Wenger – 180 #PepGuardiola#Guardiola pic.twitter.com/jNJynus9IU — Flashscore.pl (@FlashScorePL) April 29, 2024

Resztę rankingu uzupełniają inne trenerskie sławy. Jedno mniej zwycięstwo od The Special One ma Jurgen Klopp (188). Z kolei Sir Alex Ferguson podczas pracy z Manchesterem United wygrał 183 mecze w pierwszych 300 spotkaniach. Natomiast Arsene Wenger wygrał 180 meczów.

Pep Guardiola w Manchesterze City pracuje od lipca 2016 roku. Łącznie prowadził zespół w 467 meczach, z których wygrał 345 spotkań. Za jego kadencji The Citiziens po raz pierwszy w historii wygrali Ligę Mistrzów. Ponadto aż pięć razy wygrali Mistrzostwo Anglii.