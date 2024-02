Zawodnik Bologni błyszczy formą. “Przypomina mi Ronaldinho”

Joshua Zirkzee strzelił zwycięskiego gola dla Bologni w starciu z Lazio. Holender jest w znakomitej formie, co przełożyło się na pochwały od Thiago Motty. Trener porównał nawet napastnika do samego Ronaldinho.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee jest w znakomitej formie

Błysk Holendra mogliśmy obejrzeć w starciu z Lazio, kiedy strzelił zwycięskiego gola

W samych superlatywach o napastniku wypowiedział się Thiago Motta, porównując go do Ronaldinho

Thiago Motta: Joshua jest wyjątkowy

Bologna w niedzielne popołudnie ograła na Stadio Olimpico Lazio 2:1. Zwycięskiego gola dla “Rossoblu” w 78. minucie strzelił Joshua Zirkzee. Po spotkaniu ciepłe słowa w kierunku napastnika skierował sam Thiago Motta. Szkoleniowiec porównał nawet go do Ronaldinho.

– Joshua powiedział, że jego idolami są Ibrahimovic i Batistuta, którzy są dwoma znakomitymi zawodnikami. Widząc go na co dzień, przypomina mi on Ronaldinho, z którym grałem w Barcelonie. Jednak nie mogę go do nikogo porównać. Joshua, jest wyjątkowy, kocha futbol, a przede wszystkim bardzo ciężko pracuje na treningach – powiedział trener cytowany przez “Football Italia”.

Joshua Zirkzee dzięki swojej znakomitej formie znalazł się na celowniku europejskich gigantów. Jest to nieprzypadkowe, bowiem Holender w obecnej kampanii strzelił 10 goli oraz zaliczył sześć asyst.

