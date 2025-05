Thiago Motta wróci do łask? Chce go czołowy klub Serie A

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Motta kandydatem w miejsce Gasperiniego

Atalanta Bergamo może zaliczyć kolejny sezon do udanych. Zakończyła go na trzecim miejscu w tabeli Serie A, w efekcie czego po raz kolejny zagra w Lidze Mistrzów. Tego lata w klubie dojdzie do największych zmian od wielu lat – lada moment pożegnany ma zostać Gian Piero Gasperini, którego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona. O takim rozwiązaniu media informowały już od miesięcy, a niebawem saga się zakończy.

Przyszłość Gasperiniego nie jest jeszcze znana. Uznany włoski szkoleniowiec najprawdopodobniej wyląduje w innym klubie Serie A. Faworytem na ten moment jest AS Roma, która pragnie nim zastąpić Claudio Ranieriego.

Zobacz również: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało?

Kto więc zostanie nowym trenerem Atalanty? „Foot Mercato” twierdzi, że wysoko stoją notowania Thiago Motty, który może w ten sposób odbudować swoją pozycję na trenerskim rynku po fatalnej przygodzie z Juventusem. Miał być twarzą długoterminowego projektu, a nie wytrzymał w Turynie nawet roku – przegrał wszystko, co tylko mógł, na skutek czego został zwolniony.

We Włoszech w dalszym ciągu jest jednak ceniony. Jego praca w Bologni zasługiwała na wyróżnienie, stąd szansa w Juventusie, której nie wykorzystał. Atalanta jest gotowa na niego postawić, choć do finalizacji jeszcze daleka droga.