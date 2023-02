PressFocus Na zdjęciu: Atalanta Bergamo

Włoskie media informują, że do śledztwa Prismy, które toczy się przeciwko Juventusowi w związku z wszelako rozumianymi nieprawidłowościami finansowymi dołączyło sześć klubów. Wszystko przez przeprowadzenie podejrzanych transakcji ze Starą Damą.

Corriere della Sera szczegółowo opisuje, w jaki sposób prokuratura w Turynie przekazała garść dokumentów ze śledztwa Prismy sześciu innym prokuratorom w całym kraju, dokładnie analizując różne podejrzane transakcje przeprowadzone z Juventusem w ciągu ostatnich kilku lat.

Zaangażowanych jest w to sześć włoskich klubów: Atalanta, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Bologna i Cagliari. Zostaną one teraz wezwane do wyjaśnienia tych podejrzanych transakcji, w szczególności tych, które nie są zgodne z raportami finansowymi.

Między innymi w przypadku Atalanty znaleziono cztery niezgłoszone umowy wykupu o łącznej wartości 14,5 mln euro, w których uczestniczyli Federico Mattiello (4 mln euro), Simone Muratore (4 mln euro), Mattia Caldara (3,5 mln euro) i Cristian Romero (3 mln euro). Żadna z tych tajnych transakcji nie została zgłoszona do FIGC, a przechwycone rozmowy telefoniczne już wskazywały na podejrzany charakter tych umów.

Juventus według prokuratury miał przeprowadzić z każdym z sześciu wcześniej wymienionych klubów niezgodne z prawem transakcje. Teraz te zespoły są zagrożone podobnie, jak odbywa się to w przypadku Starej Damy, śledztwem lokalnej prokuratury.

