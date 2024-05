Manchester United – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2024)

Manchester United - Newcastle United: typy i kursy na mecz Premier League. W nadchodzącym spotkaniu "Czerwone Diabły" zmierzą się z drużyną Eddiego Howe'a. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Old Trafford już w środę (15 maja) o godzinie 21:00.

Manchester United Newcastle Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2024 20:13 .

Man Utd – Newcastle, typy bukmacherskie

W środę dojdzie do ciekawej rywalizacji na boiskach Premier League. Manchester United przed własną publicznością podejmie Newcastle United. W poprzedniej kampanii oba zespoły zapewniły sobie awans do Ligi Mistrzów. Natomiast w obecnym sezonie obie drużyny spisują się poniżej oczekiwań. A w szczególności “Czerwone Diabły”. Ja spodziewam się jednak na Old Trafford wyrównanej rywalizacji, w której jednak nie padnie dużo goli. Uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Man Utd – Newcastle, ostatnie wyniki

Manchester United jest w kiepskiej formie, co przedstawiają wyniki. Pięć ostatnich spotkań podopiecznych Erika ten Haga zakończyło się dwoma zwycięstwami (4:3 po rzutach karnych z Coventry City w FA Cup oraz 4:2 z Sheffield United), jednym remisem (1:1 z Burnley), a także dwoma porażkami (0:4 z Crystal Palace i 0:1 z Arsenalem).

Newcastle United z kolei prezentuje wysoką dyspozycję. “Sroki” w pięciu ostatnich spotkaniach odniosły trzy zwycięstwa (4:0 z Tottenhamem, 5:1 z Sheffield United i 4:1 z Burnley), zaliczyły jeden remis (1:1 z Brighton), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Crystal Palace).

Man Utd – Newcastle, historia

W obecnym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zakończyły się wygraną Newcastle United. W rozgrywkach ligowych “Sroki” pokonały Manchester United 1:0, natomiast w Carabao CUP aż 3:0.

Man Utd – Newcastle, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest Newcastle United. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Eddiego Howe’a, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.33 – 2.40. Natomiast na zwycięstwo Manchesteru United 2.59 – 2.65. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Man Utd – Newcastle, kto wygra?

Man Utd – Newcastle, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 14 Christian Eriksen 21 Antony Matheus dos Santos 53 Willy Kambwala 62 Omari Forson 65 Toby Collyer 70 Harry Amass 75 Habeeb Ogunneye 84 Ethan Wheatley 2 Kieran Trippier 3 Paul Dummett 7 Joelinton 11 Matt Ritchie 15 Harvey Barnes 22 Nick Pope 24 Miguel Almirón 40 Joe White 54 Alex Murphy

Man Utd – Newcastle, transmisja meczu

Spotkanie Manchesteru United z Newcastle United transmitowane będzie w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Old Trafford już w środę, 15 maja, o godzinie 21:00.

