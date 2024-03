IMAGO /Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Umowa Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku

Włoski klub chce zmniejszyć pensję Polaka

Wytypowano też jego potencjalnego następcę

Mniejsze zarobki, albo…

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Wówczas Polak będzie miał już 35 lat. “Stara Dama” myśli więc nad zastąpieniem reprezentanta Polski kimś nieco młodszym i chyba przede wszystkim tańszym. Nie jest bowiem tajemnicą, że umowa Polaka jest bardzo wysoka, a klub chce i musi zaoszczędzić w nadchodzącym czasie. Szczególnie, że walka o mistrzostwo Włoch wydaje się już przegrana. W tej sprawie nowe i bardzo ciekawe informacje przekazało “Tuttosport”.

Według dziennikarzy z Włoch Szczęsny chciałby pozostać przy swojej aktualnej pensji przy ewentualnym przedłużeniu umowy. Oznacza to, że nadal miałby zarabiać 6,5 miliona euro za sezon. Z kolei Juventus proponuje wynagrodzenie o dwa miliony mniejsze i wówczas Polak mógłby pozostać w Piemoncie do końca czerwca 2027 roku. Jednak do poważnych rozmów pomiędzy stronami jeszcze nie doszło. Jeśli były gracz m.in. Arsenalu nie zgodzi się na redukcję wynagrodzenia, to “Stara Dama” będzie szukać jego następcy. W tym kontekście wymienia się chociażby Marco Carnesecchi’ego oraz Michele Di Gregorio.

